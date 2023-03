Infos zum Diablo IV Beta-Vorabdownload

Der Vorabdownload für den Vorabzugang zur Diablo IV Beta hat begonnen. Der Vorabdownload für die offene Beta beginnt am 22. März um 17:00 Uhr MEZ. Spieler werden die schneebedeckten Zersplitterten Gipfel betreten und sich nach Kyovashad begeben, einer sicheren Zone in den Bergen. Zusätzlich zur Hauptquestreihe warten auch viele Nebenquests. In der Nähe von Nevesk lohnt es sich, nach der Nebenquest „Der Holzfäller von Nevesk“ Ausschau zu halten.



Es gibt überall verstreut Dungeons und Ereignisse, die besondere Herausforderungen bieten. Weltereignisse sind kleine Instanzen, die zufällig in Zonen auftauchen. Sie reichen von verlorenen Seelen, die es zu eskortiert gilt, bis hin zu Obelisken, die mit Blut gesättigt werden müssen. Legionsereignisse sind längere Instanzen, bei denen Horden von Dämonen abgewehrt werden müssen. Sie können nach dem Erobern von Stützpunkten auftreten.



Ashava, der Weltboss für den Vorabzugang und die offene Beta, erscheint in den Zersplitterten Gipfeln, um das Land zu verseuchen und Fleisch zu reißen. Schart eure Freunde um euch, um sie am 18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr MEZ, am 19. März um 6:00 Uhr und 8:00 Uhr MEZ, am 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr MEZ sowie am 26. März um 7:00 Uhr und 9:00 Uhr MESZ herauszufordern.



Hier findet ihr den Leitfaden zur offenen Beta.

Quelle: Activision