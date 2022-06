Industrieveteranen bringen ihr erstes Projekt auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 08.06.2022, 16:00 Uhr

Darwin's Paradox lautet der Titel, der im Jahr 2024 für den PC und Konsolen erscheinen soll. Es handelt sich hierbei um das erste Projekt des neu gegründeten ZeDrimeTim Studios. Das setzt sich zusammen aus Animationskünstlern, Visual Effects-Genies und Kino- sowie Videospiel-Spezialisten.

Dank Unreal Engine 5 soll so ein Platform- und Abenteuerspiel entstehen, das sich von Spielen wie Inside, Limbo und Little Nightmares inspirieren ließ. Es soll vollgestopft mit Humor, an die Goldene Ära der 1950er-Science Fiction angelehnt und mit modernsten 3D-Animationstechniken verwirklicht werden.

Wir sind gespannt, was Darwin's Paradox 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zaubert.

Quelle: ZeDrimeTim