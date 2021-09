In wenigen Tagen startet das Sammel-Event "Evolution" in Apex Legends XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 17:45 Uhr

Vom 14. bis zum 28. September erwartet euch "Evolution" in Apex Legends, ein Sammel-Event, das auf sämtlichen Plattformen, also auch der Xbox One und Xbox Series X/S stattfinden wird.

Die in den Outlands ansässige Modderin Rampart zeigt den Legenden mit der Rampart-Stadtübernahme, einem neuen Erbstück und einem Upgrade für die gute alte Sheila, wer das Sagen hat.

Im Folgenden sind hier alle Aktivitäten, auf die sich Spielende freuen können, aufgelistet:

Ramparts Arenenspektakel: Rampart hat sich in die Arenen geschlichen und bietet modifizierte Waffen mit speziellen Rabatten an. Diese modifizierten Waffen ersetzen die Basisversionen, wodurch niedrigere Stufen der jeweiligen Waffe nicht verfügbar sind.

Rampart hat sich in die Arenen geschlichen und bietet modifizierte Waffen mit speziellen Rabatten an. Diese modifizierten Waffen ersetzen die Basisversionen, wodurch niedrigere Stufen der jeweiligen Waffe nicht verfügbar sind. Ramparts Stadtübernahme: Rampart eröffnet mit der „Dicken Maude“ unweit der Lavastadt in Rand der Welt den Mod-Shop ihrer Träume. Während sich vor dem Laden ein Paintball-Parcours befindet, können Spielende im Shop selbst an den neuen Verkaufsautomaten mit gesammelten Materialien Ramparts modifizierte Paintball-Waffen kaufen.

Rampart eröffnet mit der „Dicken Maude“ unweit der Lavastadt in Rand der Welt den Mod-Shop ihrer Träume. Während sich vor dem Laden ein Paintball-Parcours befindet, können Spielende im Shop selbst an den neuen Verkaufsautomaten mit gesammelten Materialien Ramparts modifizierte Paintball-Waffen kaufen. Ramparts Erbstück und Updates : Rampart bekommt ihren eigenen „Problemlöser“ in Form einer neuen Erbstück-Rohrzange mit Kaugummispender. Außerdem wird Sheila mit dem neuen Update mobiler. Die vollständigen Details sind in den Patch-Notizen nachzulesen.

: Rampart bekommt ihren eigenen „Problemlöser“ in Form einer neuen Erbstück-Rohrzange mit Kaugummispender. Außerdem wird Sheila mit dem neuen Update mobiler. Die vollständigen Details sind in den Patch-Notizen nachzulesen. Event-begrenzte kosmetische Objekte: Spielende können legendäre und seltene Skins für Wraith, Octane, Pathfinder, Fuse, Bangalore, Rampart und Lifeline freischalten sowie einen Einblick darauf erhalten, was mit Zeit und der nötigen Technologie aus den Legenden werden kann.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Electronic Arts