In The Plucky Squire büxt ihr aus einem Buch aus

Stellt euch mal vor, ihr würdet in einem Bilderbuch leben. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet plötzlich in die Welt außerhalb geraten. Verrückt, oder? Doch genau das erwartet euch in The Plucky Squire. Das Spiel soll im nächsten Jahr erscheinen, dann für den PC, Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

The Plucky Squire folgt den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden - Bilderbuchfiguren, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buches entdecken. Als der bösartige Humgrump erkennt, dass er der Bösewicht des Buches ist - dazu bestimmt, seinen Kampf gegen die Mächte des Guten für alle Ewigkeit zu verlieren -, wirft er den heldenhaften Jot aus den Seiten des Buches hin und verändert die Geschichte damit für immer.

Springe in diesem charmanten Action-Adventure zwischen 2D- und 3D-Welten hin und her - löse Rätsel, haue Dachsen auf die Nuss, fliege mit einem Jetpack und genieße viele weitere entzückende und überraschende Mini-Herausforderungen, während du zum wahren Helden eines lebendigen Geschichtenbuchs wirst.

Quelle: Devolver Digital