In Remote Life gibt es reichlich Baller-Action XBU MrHyde am Mi, 11.05.2022, 11:15 Uhr

Am 27. Mai 2022 wird das Shoot-em-up Remote Life für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 zum Preis von 17,99 Euro erscheinen. Der Titel von Ratalaika Games und Entwickler Next Game Level wird richtig viel Action im Stile von Spielen wie R-Type liefern.

Quelle: Ratalaika Games S.L.