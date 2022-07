Immersive Motorradsimulation SBK 22 zeigt erstes Gameplay XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 15:15 Uhr

Inspiriert an der echten WorldSBK-Championship, steigt ihr in SBK 22 endlich wieder aus Motorrad und fahrt um Ruhm, Ehre und das Siegertreppchen. Wie das bewegt aussieht, könnt ihr euch in einem ersten Gameplay-Trailer genauer ansehen.

Die besten Motorräder und die besten Fahrer, dazu eine der berühmtesten Rennstrecken weltweit – das ist das Rezept für die ultimative Herausforderung. Einen ersten Blick auf die zweifellos epische Rennerfahrung von SBK 22 gibt es nun endlich in Form eines 2-minütigen Gameplay-Videos. SBK 22 erscheint am 15. September 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und auf Steam.

Dank fortschrittlicher Spielphysik Grafik und zahlreicher bekannter Persönlichkeiten der offiziellen 2022 WorldSBK-Championship sieht das adrenalinreiche Rennen in Portimao absolut atemberaubend und realistisch aus. Kurve um Kurve fahren bekannte Gesichter wie Álvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu und Andrea Locatelli um die Wette und geben Spielern so einen ersten Eindruck davon, was sie in SBK 22 alles erwartet.

Über SBK 22:

10 Jahre nach der letzten Veröffentlichung von SBK Generations, dem zehnten Spiel der erfolgreichen Serie von Milestone, die 1999 mit Superbike World Championship ihr Debut feierte, bringt SBK 22 die originalgetreue Welt der SBK-Meisterschaft zurück auf die Bildschirme. Das Spiel lässt das Renngefühl der Motul FIM Superbike World Championship dank des Charmes des simulationsartigen Gameplays und der lebensechten Umgebungen, Fahrer und Motorräder wiederaufleben und den Traum der Community und Motorradsportfans endlich Wirklichkeit werden. SBK 22 enthält die offizielle WorldSBK Championship 2022, einen fesselnden und faszinierenden Karrieremodus und ein echtes SBK-Wochenende mit Trainings, Superpoles und Rennen.

Quelle: Milestone