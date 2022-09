Ab heute gibt das Rennspiel SBK 22 Vollgas XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 12:30 Uhr

Milestone und Dorna WSBK Organization veröffentlichen heute mit SBK 22 ein neues Kapitel der Rennspielserie digital auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam. 10 Jahre nach der letzten Veröffentlichung von SBK Generations bringt SBK 22 die originalgetreue Welt der SBK-Meisterschaft zurück auf die Bildschirme.



SBK™22 beinhaltet die offizielle 2022 WorldSBK Championship, einen immersiven und faszinierenden Karrieremodus sowie ein echtes SBK-Wochenende mit Trainings, Superpoles und dem Rennen. Im Karrieremodus erhalten Spieler ein realistisches Bild dessen, was bei der echten WorldSBK Championship passiert - mit allen Events des Veranstaltungskalenders, realistischen Rennwochenenden und allen offiziellen Teams und Fahrern.



SBK™22 setzt alles daran, das bekannte SBK-Gameplay authentisch einzufangen. Ermöglicht wird dieses durch verbesserte Physik, die mit Hilfe von professionellen Fahrern entwickelt wurde, um ein extrem hohes Level an Realismus sowohl bei den Bikes als auch bei den Fahrern zu erzielen. Dafür sorgen ebenfalls Features wie Reifenauswahl und -entwicklung, eine große Auswahl an Pirelli-Reifen für trockene und nasse Strecken sowie das Kraftstoffmanagement, das das Gewicht des Motorrads ausgleicht.



Das revolutionäre KI-System A.N.N.A, das auf neuronalen Netzwerken und maschinellem Lernen basiert, garantiert ein individuelles Spielerlebnis, indem es die Gegner abhängig von ihren tatsächlichen Persönlichkeiten kontrolliert und sie durch das Sammeln von Daten und Erfahrungen verbessert. Auf der höchsten Skillstufe spiegelt das Fahrverhalten der KI die menschlichen Fähigkeiten exakt wieder.



Verschiedene Editoren ermöglichen es, bestimmte Elemente im Spiel individuell zu gestalten, wie beispielsweise Sticker, Helme, Fahrernummern und Aufnäher der Fahrer und Teams. Im Fiction Team kann man sich voll und ganz auf die Erstellung eines komplett fiktiven Teams mit anpassbarer Kleidung und individuellem Stil konzentrieren.



In SBK™22 können Spieler epische Multiplayer-Rennen mit bis zu 12 Spielern in Online-Lobbys starten und so eine ganz neue Herausforderung erleben.

Quelle: Milestone S.r.l.