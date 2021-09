Im Landwirtschafts-Simulator 22 wird gemeinsam gefarmt - dank Crossplay XBU TNT2808 am Do, 16.09.2021, 15:00 Uhr

Ihr wollt euch den Landwirtschafts-Simulator 22 zulegen, spielt aber auf einer anderen Plattform als eure Freunde? Das ist in Zukunft kein Problem mehr, denn heute wurde das lang ersehnte Crossplay-Feature angekündigt. Fortan spielt es also keine Rolle mehr, ob ihr auf dem PC, der PlayStation oder Xbox spielt.

Spieler auf PC und Konsolen fahren schon bald zusammen ihre Ernte ein

Der kommende Landwirtschafts-Simulator 22 bietet grenzenlosen Mehrspieler-Spaß: Dank Crossplay bestellen Spieler:innen mit unterschiedlichen Systemen gemeinsam ihre Felder. Zur Veröffentlichung am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erhalten Fans damit erstmals die Möglichkeit, plattformunabhängig am Spiel anderer teilzunehmen und gemeinsam die kreative Freiheit der kooperativen Landwirtschaft zu genießen.

"Die erfolgreiche Implementierung von Crossplay ist ein großer Fortschritt für das Multiplayer-Erlebnis in der jetzt durch GIANTS Software selbst veröffentlichten Landwirtschafts-Simulator-Reihe", kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. "Die Beliebtheit der Serie steigt weltweit rasant, und die Fangemeinde sowohl auf PC als auch auf Konsolen wächst stetig, und nun verbinden wir virtuelle Landwirte ohne Einschränkungen miteinander. Die kooperative Landwirtschaft entwickelt sich einen großen Schritt weiter."

Gummistiefel und Bärte: Noch individuellere Charaktere

Landwirte und Farmerinnen, die gemeinsam ihr virtuelles Land bewirtschaften, freuen sich auf stark erweiterte Optionen zur Individualisierung ihrer Charaktere: Sie erwarten neue Charaktermodelle, Frisuren, Kleidungsstücke und Zubehör. Zu den Bekleidungsoptionen gehören authentische Markenoutfits von Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere und vielen anderen großen Marken der Agrarindustrie. Auch die deutschen Ausrüster ELTEN und Engelbert Strauss sind mit unterschiedlicher Sicherheitskleidung vertreten.

"Da sich der Landwirtschafts-Simulator im Multiplayer-Modus bei unzähligen Fans großer Beliebtheit erfreut – sei es bei entspannten Gaming-Sessions zusammen mit Freunden nach Feierabend, oder in den Rollenspielszenarien unserer leidenschaftlichen Community – freuen wir uns, ihnen viele neue Möglichkeiten für die Gestaltung ihrer Charaktere anzubieten", fügt Senior Character Artist Roman Pelypenko hinzu.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software erscheint am 22. November für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Quelle: astragon Entertainment