Im Juli wird im Microsoft Flight Simulator abgehoben XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 12:00 Uhr

Lange haben wir Xbox-Spieler auf die Umsetzung des Microsoft Flight Simulator gewartet, am 27. Juli können wir endlich die Startbahn verlassen und in luftige Höhen steigen. Dann nämlich erscheint das Spiel, unter anderem im Game Pass auf der Xbox Series X/S.

Und falls ihr echte Top Gun-Fans seid, könnt ihr euch schon einmal den 19. November freuen. Dann erscheint nicht nur der neue Film Top Gun: Maverick, auch ein kostenloser DLC wird verfügbar sein, in dem ihr in die Rolle eines Top Gun U.S. Navy Soldaten schlüpfen werdet.

Natürlich erhaltet ihr auch sämtliche kostenlose Welt-Updates, DLCs und realitätsgetreuen Flugzeuge. Und falls ihr richtig eintauchen wollt in die Simulation: Man arbeitet derzeit mit Partnern zusammen, um zukünftig auch externe Flug-Peripherie für die Series-Konsolen anbieten zu können.

Werdet ihr abheben? Oder bleibt ihr lieber auf dem Boden? Den Trailer zum Microsoft Flight Simulator solltet ihr jedenfalls angucken:

Quelle: Microsoft