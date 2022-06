Horse Club Adventures kehrt auf PC und Konsolen zurück XBU TNT2808 am Mi, 08.06.2022, 14:15 Uhr

Pferdeabenteuer locken euch vor den Bildschirm? Dann könnt ihr euch auf Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories freuen, das in Kooperation mit schleich am 25. Oktober unter anderem für die Xbox One erscheinen wird. Euch erwartet eine neue Geschichte vom Lakeside Pferdehof.

Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories erweckt die beliebten schleich Pferde erneut zum Leben und bringt viele neue Abenteuer und Aufgaben mit sich. So können Spieler:innen ab 6 Jahren noch tiefer in die Welt rund um die HORSE CLUB Mädchen von Lakeside eintauchen und die digitale Welt von HORSE CLUB für sich entdecken.

Wie bereits im ersten Teil müssen auf dem Pferdehof zahlreiche Aufgaben bewältigt und Rätsel gelöst werden. Die bereits bekannten Umgebungen und Charaktere wurden von den Entwicklern überarbeitet und wirken nun noch lebendiger. Neu hinzu kommt das detaillierte Dorf Hazelwood, wo neue, aufregenden Missionen auf die Pferdefans warten, wie beispielsweise die Teilnahme an einem Fotowettbewerb. In verschiedenen Reitdisziplinen und Turnieren können die Spielerinnen und Spieler ihr Können hoch zu Ross unter Beweis stellen, zum Beispiel im Western-, Dressur- und Springreiten. Im Verlauf des Spiels treffen die Spieler:innen außerdem auf einen kleinen Hund, mit dem sie sich anfreunden können und der ihnen fortan als treuer Begleiter zur Seite steht.

Um den Traum vom eigenen Pferd noch individueller zu gestalten, können nicht nur der eigene Spielcharakter, sondern auch die Pferde nach eigenen Wünschen angepasst und aufgehübscht werden. Um die kreativen Looks anschließend festzuhalten, bietet der Screenshot-Modus verschiedene Filter und andere Bildbearbeitungsmöglichkeiten, um das perfekte Bild in Szene zu setzen.

Das Spiel wurde erneut von Wild River Games Studio entwickelt und wird im Vergleich zum Vorgänger eine Vertonung sämtlicher Texte beinhalten, um gerade bei jüngeren Spieler:innen den Spaß beim Entdecken noch weiter zu erhöhen.

Die Entwicklung von "Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories" wurde durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories wird am 25. Oktober 2022 für PlayStation 4 (29,99 EUR UVP) und Nintendo Switch (39,99 EUR UVP) im Einzelhandel sowie zusätzlich als digitaler Download für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox und PC (29,99 EUR UVP) erscheinen.

Quelle: Wild River Games