Der Release-Trailer von Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 17:40 Uhr

Pferdeliebhaber dürfen sich in Kürze auf brandneue Geschichten vom Lakeside Pferdehof freuen. Das actionreiche Pferdeabenteuer Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories steht ab dem 27. Oktober 2022 als digitaler Download für Xbox zur Verfügung.



„Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories“ erweckt die beliebten schleich Pferde erneut zum Leben. Um den Traum vom eigenen Pferd noch individueller zu gestalten, können nicht nur der eigene Spielcharakter, sondern auch die Pferde nach eigenen Wünschen angepasst und gestylt werden.



Auf dem Pferdehof müssen zahlreiche Aufgaben bewältigt und Rätsel gelöst werden. Neu hinzu kommt das detaillierte Dorf Hazelwood, in dem neue, aufregenden Missionen auf die Pferdefans warten, wie beispielsweise die Teilnahme an einem Fotowettbewerb. In verschiedenen Reitdisziplinen und Turnieren können die Spieler:innen ihr Können unter Beweis stellen, zum Beispiel im Western-, Dressur- und Springreiten. Im Verlauf des Spiels treffen die Spieler:innen außerdem auf einen kleinen Hund, mit dem sie sich anfreunden können und der ihnen fortan als treuer Begleiter zur Seite steht.

Quelle: Wild River Games GmbH