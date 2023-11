Horror-Ikone Chucky kommt zu Dead by Daylight XBU MrHyde am So, 12.11.2023, 20:00 Uhr

Behaviour Interactive und Universal Products kündigen an, dass das neue Dead by Daylight-Kapitel die Killerpuppe Chucky in den Nebel bringt. Chucky ist bekannt aus den kultigen Filmen und Serien von Universal Content Production. Das neue Kapitel ist ab 28. November verfügbar, bis dahin können die neuen Spielmechaniken im zeitlich begrenzten Public Test Build auf Steam ausprobiert werden.



„Wir wissen, dass die Fans von Dead by Daylight darauf gewartet haben, Chucky in Dead by Daylight zu sehen, und wir konnten es kaum erwarten, es Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Bill Kispert, Senior Vice President und General Manager, Business Development, Universal Games and Digital Platforms. „Es ist der perfekte Zeitpunkt für Chucky, seine besondere Art von Chaos auf die Spieler:innen in Dead by Daylight loszulassen, während er sie auch in der neuesten Staffel der Serie in Angst und Schrecken versetzt.“



„Chucky ist eine Figur, von der ich nie gedacht hätte, dass wir sie in den Nebel bringen können - aufgrund ihrer Größe“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Das Team hat sich selbst übertroffen und mir das Gegenteil bewiesen.“



Klein, aber tödlich

Die Spieler:innen können sich neben der Stärke des Killers auch auf sein fieses Mundwerk freuen. Mit seinen unverschämten Sprüchen, die von Chuckys Originalstimme Brad Dourif gesprochen werden, schadet er den Überlebenden gleich doppelt. Chucky hat die Fähigkeit über die Karte zu schleichen. Er nutzt seine Slice & Dice-Fähigkeit, um sich nach vorne zu stürzen und ahnungslose Überlebende anzugreifen. Da seine Körpergröße begrenzt ist, erscheint Charles Lee Ray, seine reale Persönlichkeit, in Geisterform, um ihm dabei zu helfen, die Überlebenden festzuhaken und sie beim Davonrennen oder dem Reparieren von Generatoren zu stören.

Andererseits verschafft ihm seine Statur einen Vorteil bei der Jagd und zwingt die Überlebenden, immer Augen und Ohren offen zu halten. Er kann durch Fenster springen und unter Paletten hindurchkrabbeln und sich seiner ahnungslosen Beute mit Hilfe seiner Sprint-Fähigkeit so nähern wie kein anderer Killer zuvor. Von der ikonischen Rattenvergiftungsszene aus Curse of Chucky über den tödlichen Zollstock aus Child's Play 2 bis hin zum elektrisierenden Fernseher aus Bride of Chucky gibt es eine Vielzahl von Add-ons, die von ikonischen Momenten inspiriert sind und die das Franchise zum Leben erwecken.



„Er fügt dem Spiel eine lustige Art von Jump Scare hinzu und seine Stimme gibt dem Gameplay eine düster-komödiantische Wendung. Es war uns eine Ehre, ihn in unsere ständig wachsende Liste von Killern aufzunehmen“, sagt Jason Guzzo, Game Designer bei Dead by Daylight.



Anpassbare Good Guy (oder Gal) Outfits

Die Spieler:innen können den ikonischen Killer mit einer Reihe von Outfits ausstatten, die nur für Serienmörder wie ihn geeignet sind. Sie können ihn mit dem Outfit „The Good Gal“ ausstatten – inspiriert von Tiffany Valentine, auch bekannt als die Braut von Chucky. Gesprochen von der legendären Jennifer Tilly erweckt dieses Outfit Chuckys andere Hälfte zum Leben.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: 505Games