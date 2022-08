Horizon Chase 2 steht 2023 an der Startlinie XBU MrHyde am Mi, 31.08.2022, 18:00 Uhr

Mit Horizon Chase 2 hat der brasilianische Entwickler AQUIRIS nun einen Nachfolger für Horizon Chase Turbo angekündigt, welches 2018 auf der Xbox durchstartete. Horizon Chase 2 wird via Apple Arcade bereits in gut einer Woche verfügbar sein, die PC- und Konsolenversionen folgen in 2023.

Quelle: AQUIRIS