Hood: Outlaws & Legends zeigt neue Szenen XBU MrHyde am Fr, 07.05.2021, 13:15 Uhr

Im neuen Trailer "We are Legends" heizen euch Sumo Digital und Focus Home Interactive noch einmal kurz vor dem Release von Hood: Outlaws & Legends ein. Das Spiel ist in verschiedenen Variationen hier im Microsoft Store zu finden.

Quelle: Focus Home Interactive