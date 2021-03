Hood Outlaws and Legends: The Mystic stellt sich vor XBU MrHyde am Sa, 27.03.2021, 15:00 Uhr

Mit The Mystic wird nun der letzte Charakter vorgestellt, der in Hood: Outlaws & Legends als Typ spielbar sein wird. Der Multiplayer-Actiontitel von Sumo Digital und Publisher Focus Home Interactive wird im Mai unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Focus Home Interactive