Hier ist die Liste der TOP Cash2code-Casinos in Deutschland XBU MrHyde am Di, 31.10.2023, 14:32 Uhr

Online-Casinospiele gehören in Deutschland neben den klassischen Videospielen zu den beliebtesten Unterhaltungsformen. Untersuchungen zufolge haben fast 30 Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 16 und 70 Jahren in den letzten Jahren an Glücksspielen teilgenommen. Doch die Wahl eines seriösen Casinos ist nicht immer einfach. Um Betrug zu vermeiden, ist es wichtig, Online-Casinos gründlich zu überprüfen.

Einer der wichtigsten Aspekte, auf die man achten sollte, sind die Zahlungsmethoden, die Casinos für Ein- und Auszahlungen zur Verfügung stellen. Seriöse Casinos geben ihr Bestes, ihren Kunden eine große Auswahl zu bieten, und arbeiten nur mit vertrauenswürdigen Zahlungsdienstleistern zusammen. Paradebeispiele dafür sind in unserer Cash2code Casino Liste aufgeführt.

Was ist CashtoCode?

CashtoCode wurde 2013 von einem Startup namens Funanga AG gegründet. Die Idee des Startups war es, Verbrauchern die Bargeld-Bezahlung im E-Commerce zu ermöglichen. Mehrere Experten aus der Zahlungsdienstleistungsbranche taten sich zusammen und das Ergebnis ihrer Anstrengungen war der CashtoCode-Service.

Das Konzept von CashtoCode ist einfach. Online-Händler, einschließlich Online-Casinos, arbeiten mit Einzelhandelsgeschäften zusammen, in denen der Spieler für alle möglichen Dienstleistungen bezahlen oder mit Bargeld Einzahlungen auf ein Spielkonto vornehmen kann. Die Umsetzung dieser einfachen Idee stieß besonders bei Menschen, die die Anonymität des Bargelds bevorzugen, auf große Resonanz. Darüber hinaus profitieren die Händler von dieser Zahlungsmethode, da sie so ihren Kundenstamm vergrößern können.

Lassen Sie uns also einen genaueren Blick darauf werfen, wie CashtoCode funktioniert. Um CashtoCode zu nutzen, müssen Sie sich auf keiner Website registrieren und keine mobile Anwendung herunterladen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine Registrierung in einem Casino, das CashtoCode als Zahlungsmethode anbietet. Normalerweise finden Sie diese Informationen immer auf der offiziellen Casino-Website.

Wie kann man bei einem Casino mit CashtoCode einzahlen?

Sie müssen natürlich Cash2Code als Einzahlungsmethode auswählen und auch den Betrag, den Sie Ihrem Spielkonto gutschreiben möchten. Daraufhin wird automatisch ein 20-stelliger Barcode generiert undIhnen per E-Mail oder SMS geschickt. Sie erhalten auch eine Angabe zu Geschäften in Ihrer Nähe, die den CashtoCode-Dienst unterstützen.

Alles, was Sie nun tun müssen, ist, zur nächsten Verkaufsstelle zu gehen. Dort wird Ihr Barcode gescannt und Sie zahlen den gewünschten Betrag an den Verkäufer. Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhält das Casino eine Transaktionsbenachrichtigung und Ihr Casino-Glücksspielkonto wird eingezahlt.

Sie können dann sofort mit dem Spielen Ihrer Lieblingsspiele beginnen. Für die Zahlung mit CashtoCode müssen Sie keine persönlichen Daten angeben - der Verkäufer benötigt keinen Vor- und Nachnamen, keine Telefonnummer, keine Ausweispapiere und keine Kontonummer. Das Verfahren bietet absolute Vertraulichkeit.

Einige Spieler befürchten, dass es zu lange dauern würde, die nächste Cash2Code-Verkaufsstelle zu finden. Diese Bedenken sind jedoch unbegründet. Es gibt derzeit mehr als 160.000 Geschäfte, die CashtoCode anbieten, und Sie können leicht eine in Ihrer Nähe finden.

Vorteile von CashtoCode:

Benutzerfreundlichkeit . Wie wir bereits beschrieben haben, ist es unglaublich einfach, CashtoCode zu nutzen. Sie müssen nur Ihre Zahlung festlegen, den Code vorzeigen und bar bezahlen.

. Wie wir bereits beschrieben haben, ist es unglaublich einfach, CashtoCode zu nutzen. Sie müssen nur Ihre Zahlung festlegen, den Code vorzeigen und bar bezahlen. Privatsphäre . CashtoCode bietet einen Grad an Vertraulichkeit, den herkömmliche Zahlungsmethoden nicht zulassen. Da keine Transaktionsdetails auf dem Kontoauszug erscheinen, bietet CashtoCode dieselbe Anonymität wie Barzahlungen.

. CashtoCode bietet einen Grad an Vertraulichkeit, den herkömmliche Zahlungsmethoden nicht zulassen. Da keine Transaktionsdetails auf dem Kontoauszug erscheinen, bietet CashtoCode dieselbe Anonymität wie Barzahlungen. Sofortige Ausführung . Es ist natürlich zusätzlicher Aufwand, die nächstgelegene Verkaufsstelle zu erreichen. Doch sobald Ihr Barcode gescannt wird, wird die Transaktion abgeschlossen und Sie können sofort spielen.

. Es ist natürlich zusätzlicher Aufwand, die nächstgelegene Verkaufsstelle zu erreichen. Doch sobald Ihr Barcode gescannt wird, wird die Transaktion abgeschlossen und Sie können sofort spielen. Hohes Zahlungslimit . Je nach Website des Partners können Sie bis zu 400 Euro in bar einzahlen.

. Je nach Website des Partners können Sie bis zu 400 Euro in bar einzahlen. Keine Registrierung . Sie müssen sich nicht auf einer Website registrieren oder eine mobile App herunterladen, um den Service zu nutzen.

. Sie müssen sich nicht auf einer Website registrieren oder eine mobile App herunterladen, um den Service zu nutzen. Keine Kredit- oder Debitkarte . Sie brauchen keine Kredit- oder Debitkarte mehr, um online zu bezahlen.

. Sie brauchen keine Kredit- oder Debitkarte mehr, um online zu bezahlen. Mehr als 160.000 CashtoCode-Filialen. Sie können leicht eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe finden und so schnell Ihre Casino-Einzahlung vornehmen.

Liste der TOP Cash2code-Сasinos

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe seriöser Casinos, die CashtoCode als Zahlungsmittel akzeptieren. Hier sind ein paar der beliebtesten:

Sportuna Casino

Kas.Casino

Casino 1337

Cazimb Casino

Slots Palace

Bei diesen Casinos können Sie einfach und anonym mit Cash2Code einzahlen und die besten Spiele der besten Anbieter spielen.

Fazit

Wie Sie sehen können, bietet CashtoCode genügend Vorteile, um mit den anderen Zahlungsmethoden, die in Online-Casinos verfügbar sind, zu konkurrieren. Es ist daher kein Wunder, dass das Interesse deutscher Spieler an diesem Zahlungsdienst stetig wächst. Das liegt vor allem daran, dass es im Internet viele Betrüger gibt, die versuchen, die persönlichen Daten und das Geld der Nutzer zu stehlen.

Es überrascht also nicht, dass viele Spieler vor digitalen Zahlungsmethoden zurückschrecken. Aber wenn es keine Informationen zu stehlen gibt, ist auch Betrug nicht möglich. Wenn Sie auf der Suche nach einer absolut sicheren Zahlungsmethode sind, ist CashtoCode für Sie ideal.

Quelle: