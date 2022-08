Hüpfende Frösche in Videospielen sind ein absoluter Klassiker, ob es Frogun auch mal in diese Kategorie schaffen wird, bleibt abzuwarten. Der neue Platformer setzt ein kleines Mädchen in den Mittelpunkt, mit einer ganz speziellen Waffe: Einem Frosch als Pistole, daher der Name Frogun. Wir haben hier den Launch-Trailer zum neuen Spiel.

Quelle: Top Hat Studios, Inc.