Frogun hüpft auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 19:15 Uhr

In etwa einem Monat, am 02. August, erscheint Frogun für PC, Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S. Und wie ihr euch bei dem Titel sicher schon denken könnt, geht es natürlich auch um Frösche - allerdings anders, als ihr jetzt denkt.

Denn in dem klassischen 3D-Platformer steuert ihr Renata, ein kleines Mädchen, die einen ungewöhnlichen Begleiter trägt: einen Frosch, der eine Waffe ist - also Frogun. Gemeinsam kämpft ihr euch durch unterschiedlichste Level, entdeckt Geheimnisse und sammelt jede Menge Kram, ganz wie man es kennt.

Quelle: Top Hat Studios