Hideo Kojima teasert sein neues Spiel mit neuen Logos an XBU ringdrossel am Di, 06.12.2022, 11:00 Uhr

Der Game Director und Producer Hideo Kojima gibt sich mal wieder mysteriös und präsentiert drei neue Logos für sein neues Spiel. Das neue Projekt wird im Tweet mit Elle Fanning in der Hauptrolle und der Botschaft "Start a new journey" angekündigt. Man darf also gespannt sein, um was es sich genau dabei handelt.

Quelle: Kojima Productions