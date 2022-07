Hidden Through Time bietet euch neue DLCs XBU MrHyde am So, 24.07.2022, 10:45 Uhr

Das Wimmelbildspiel Hidden Through Time bietet euch zum kleinen Preis von je 1,99 Euro die zwei neuen DLCs Aztec Rituals und Pirate Treasures an. Für gemütliche Suchrunden auf der Couch ist also wieder gesorgt.

Quelle: Crazy Monkey Studios