Heroes of the Inner Sphere DLC zu MechWarrior 5: Mercenaries stellt sich im Trailer vor XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 13:45 Uhr

Kaum ist MechWarrior mit dem fünften Teil zurückgekehrt, gibt es einen ersten DLC. In Heroes of the Inner Sphere erwartet euch ein neuer Karrieremodus in einer erweiterten Karte der inneren Sphäre. Dabei könnt ihr auch neue Karrierewege einschlagen und fünf verschiedene Jobtypen annehmen.

Neue Mechs dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ganze sieben neue Chassis und zudem sieben neue Helden sind am Start. Hinzu kommen neue Waffen, Ausrüstungen und natürlich neue Quests und Missionen.

Als Schmankerl gibt es obendrauf einen exklusiven Mech- und KI-Piloten, den Kobold Hero Mech. Wenn ihr jetzt Lust auf den DLC bekommen habt, könnt ihr ihn ab sofort für rund 20 Euro im Xbox Store kaufen, Game Pass Ultimate-Mitglieder erhalten zwei Euro Rabatt und können zusätzlich das Hauptspiel kostenlos im Zuge der Mitgliedschaft herunterladen. Und wenn ihr noch nicht überzeugt seid, schaut doch einfach den Trailer:

Quelle: Piranha Games Inc.