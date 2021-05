MechWarrior 5: Mercenaries erscheint auf der XSX XBU MrHyde am Di, 11.05.2021, 12:30 Uhr

Die Xbox Series X|S Konsolen erhalten ab dem 27. Mai 2021 Zugriff auf den bisherigen PC-Titel MechWarrior 5: Mercenaries. Der Titel sowie der neue DLC "Heroes of the Inner Sphere" kommen von Entwickler Piranha Games. Der Preis soll bei 29,99 Euro liegen, noch ist der Titel aber nur für den PC im Microsoft Store erhältlich.

Quelle: Piranha Games Inc.