Hell Pie hat sich Electric Callboy geangelt XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 15:15 Uhr

Vielleicht kennt ihr ja Electric Callboy, eine preisgekrönte Metal Band. Falls nicht, könnt ihr das in Hell Pie nachholen, denn in einer Kollaboration sind vier Skins entstanden, die ihr im ausrüsten könnt.

Die Skins basieren auf den Songs Hypa Hypa, We Got The Moves, Pump It und Spaceman.

Quelle: Headup