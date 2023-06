Headbangers Rhythm Royale stellt sich vor XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 15:15 Uhr

Team17 Digital und Glee-Cheese haben das rhythmus-basierte Battle Royale Headbangers Rhythm Royale angekündigt. Headbangers Rhythm Royale bringt musikalischen Minispiel-Wahnsinn auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und in den Microsoft Store. Spieler werden herausgefordert, in vier immer spannenderen Runden gegen 29 andere Spieler in Taubengestalt anzutreten und dabei ihr Gedächtnis, ihren Rhythmus, ihre Reflexe, ihre Reaktionszeit und vor allem ihre Rap-Skills zu testen.



Dank des Crossplay-fähigen Multiplayermodus ist keine Taube zu nah (oder zu fern), um am Headbangers Rhythm Royale-Spaß teilzunehmen. Die Spieler starten zusammen mit ihren Freunden den melodischen Minispiel-Wahnsinn, ganz einfach auf der Plattform ihrer Wahl. Ohne Training geht gar nichts auf der Tanzfläche und so manche Taube musste hier schon Federn lassen. Deshalb müssen sich die Spieler durch mehrere Runden kämpfen und dabei leckere Brotkrumen sammeln. Dadurch schalten sie einen ganzen Schrank voller Outfits, Anpassungen und Sticheleien frei, um allen ihren hart verdienten Sieg unter die Nase zu reiben.

Quelle: Team17