Battle Royale Headbangers Rhythm Royale für Konsolen erhältlich

Headbangers Rhythm Royale ist der neue Titel von Glee-Cheese und Team17 Digital,der jetzt auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, im Windows Store und im Xbox Game Pass für Xbox und PC erhältlich ist. Headbangers Rhythm Royale versetzt Spieler in ein buntes Chaos voller Krallen, Federn und Musik und versucht eine uralte Frage zu beantworten: Warum wackeln Tauben immer mit dem Kopf?



In Headbangers Rhythm Royale müssen Spieler gegen 29 andere, spielergesteuerte Tauben antrippeln, flattern und rappen, um sich in einer Reihe durchgeknallter, musikalischer Mini-Spiele als Master Headbanger zu behaupten. Damit der Schwarm immer beisammenbleiben kann, gibt es natürlich Cross-Plattform Multiplayer. So ist keine Taube zu weit (oder zu nah), den bunten Spaß der zahlreichen Mini-Spiele gemeinsam zu genießen. Dabei werden das Gedächtnis, Rhythmusgefühl, Reflexe, Reaktionszeit und (natürlich) ihre Rap-Fähigkeit in 23 einzigartigen Minispielen getestet.

