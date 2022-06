GTA Online macht euch in Verfolgungsrennen reich XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 18:30 Uhr

GTA Online startet in eine neue Woche, ihr wisst was das heißt: jede Menge Boni. Nebenbei stehen aber auch die Premium-Fahrzeughersteller Dewbauchee und Överflöd im Rampenlicht. Freut euch auf Rabatte und die Möglichkeit, einige Modelle zu gewinnen.

Außerdem gibt es 2x GTA$ & RP in Verfolgungsrennen, Vehicle Vendetta, für Casinoarbeit und -Storymissionen sowie Kontaktmissionen von Gerald.

Die weiteren Highlights:

Schließt die Missionen aus "A Superyacht Life" ab und erhaltet 1.000.000 GTA$ Rückerstattung beim Kauf der Galaxy-Superyacht

beim Kauf der Galaxy-Superyacht Doppelte GTA$ & RP für Kontaktmissionen von Gerald, Casinoarbeit und -Storymissionen sowie in Vehicle Vendetta und Verfolgungsrennen

für Kontaktmissionen von Gerald, Casinoarbeit und -Storymissionen sowie in Vehicle Vendetta und Verfolgungsrennen Der Hauptpreis am Glücksrad : Överflöd Entity XF

: Överflöd Entity XF Preisfahrzeug im LS Car Meet : Kommt an drei Tagen unter die besten 5 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Dewbauchee Specter

: Kommt an drei Tagen unter die besten 5 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Dewbauchee Specter Testfahrzeuge : Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch, Karin Sultan Classic

: Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch, Karin Sultan Classic Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S :

: Haos Premium-Testfahrzeug : Coil Cyclone II

: Coil Cyclone II

Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island

der Woche führt euch von Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island Immobilien-Rabatte : 30 % auf Luxus-Apartments sowie auf Anpassungen für den Bar- und Partybereich. Außerdem: Penthouse-Besitzer können eine kostenlose Mitglieder-Party schmeißen.

: 30 % auf Luxus-Apartments sowie auf Anpassungen für den Bar- und Partybereich. Außerdem: Penthouse-Besitzer können eine kostenlose Mitglieder-Party schmeißen. Fahrzeugrabatte : 30 % auf den Överflöd Autarch, den Överflöd Imorgon, den Överflöd Entity XXR, den Överflöd Tyrant, den Dewbauchee Champion und den Dewbauchee Vagner, 50 % auf den Dewbauchee Specter, den Dewbauchee Massacro (Rennwagen), den Dewbauchee JB 700, den Dewbauchee Massacro, den Dewbauchee Specter Custom, den Dewbauchee Exemplar, den Dewbauchee Rapid GT Cabrio und den Dewbauchee Rapid GT

: 30 % auf den Överflöd Autarch, den Överflöd Imorgon, den Överflöd Entity XXR, den Överflöd Tyrant, den Dewbauchee Champion und den Dewbauchee Vagner, 50 % auf den Dewbauchee Specter, den Dewbauchee Massacro (Rennwagen), den Dewbauchee JB 700, den Dewbauchee Massacro, den Dewbauchee Specter Custom, den Dewbauchee Exemplar, den Dewbauchee Rapid GT Cabrio und den Dewbauchee Rapid GT Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die zwischen dem 9. und 15. Juni spielen. Wer sein Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbunden hat und in dieser Woche spielt, erhält weitere 100.000 GTA$. Abonnenten von GTA+, die Mitglieder bei Prime Gaming sind, erhalten abermals zusätzlich 100.000 GTA$ – das macht 300.000 GTA$ pro Woche.

Lebt mit Dewbauchee und Överflöd auf der Überholspur

Mit Boni für ausgewählte Modelle. Und: 2x GTA$ und RP auf Verfolgungsrennen, Kontaktmissionen von Gerald und mehr

Schwelgt in der Opulenz und dem Glanz eines Berufskriminellen, der auch Wert auf Leistung und Stil legt. In dieser Woche können die oberen Zehntausend von Los Santos im Luxus ihrer Nobelapartments schwelgen oder aber das Eisen schmieden, solange es heiß ist, und für eine Vielzahl von Aktivitäten doppelte Belohnungen einstreichen, um ihren Reichtum weiter zu steigern.

In dieser Woche stehen zwei Hersteller im Rampenlicht, die modernen Prunk definieren: Dewbauchee und Överflöd. Beide bieten dem anspruchsvollen Auto-Connaisseur eine vielseitige Flotte an Fahrzeugen. Verschafft euch einen Eindruck, indem ihr auf der Teststrecke im LS Car Meet vorbeischaut und euch für eure fahrerischen Fähigkeiten mit dem aktuellen Preisfahrzeug des Car Meet belohnen lasst.

Nutzt außerdem verschiedene Sonderrabatte bei Legendary Motorsport oder versucht euer Glück, eines von Överflöds Flaggschiffen in der Lobby des Diamond Casino & Resort zu ergattern.

Spieler auf den aktuellen Konsolen haben in dieser Woche die letzte Chance, sich GTA Online kostenlos auf PS5 oder zum vergünstigten Preis auf Xbox Series X|S zu holen. Das Angebot endet am 14. Juni.

Car-Meet-Preisfahrzeug: der Dewbauchee Specter

Zeitreisen wurden zwar noch immer nicht erfunden, aber zumindest zeigt uns der Dewbauchee Specter schon mal, wie die Zukunft aussehen könnte. Platziert euch in der Verfolgungsserie an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den Top 5 und erhaltet die Schlüssel zum Specter – kostenlos.

Auf der Teststrecke: Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch, und Karin Sultan Classic

Ihr wollt tief in ein Luxusleben eintauchen? Schaut auf der Teststrecke im LS Car Meet vorbei und macht auf der aufgemalten Strecke eine Probefahrt im Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch oder Karin Sultan Classic – natürlich ohne Kosten.

Auf dem Podium im Diamond Casino: der Överflöd Entity XF

Besucht die Lobby des Diamond Casino & Resort, um am Glücksrad zu drehen. Mit etwas Glück gewinnt ihr den grandiosen Överflöd Entity XF, ein Hypercar, das scheinbar aus einer parallelen Dimension ganz ohne Tempolimits stammt.

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

HSW-Zeitrennen: Testet im HSW-Zeitrennen der Woche von den Windrädern im Ron-Alternates-Windpark nach Eylsian Island all die Spielereien, die Hao unter die Haube gesteckt hat.

Testet im HSW-Zeitrennen der Woche von den Windrädern im Ron-Alternates-Windpark nach Eylsian Island all die Spielereien, die Hao unter die Haube gesteckt hat. Haos Premium-Testfahrzeug: Coil Cyclone II. Schaut im LS Car Meet bei Hao‘s Special Works vorbei, um das HSW-Premium-Testfahrzeug der Woche auszuprobieren, einen Coil Cyclone II, der von hinten bis vorne getunt wurde, um sein volles Potential abrufen zu können.[

SONDERRABATTE

Dewbauchee und Överflöd gewähren in dieser Woche einen Blick hinter ihren Samtvorhang – mit einer Vielzahl an besonderen Boni für alle preisbewussten Automobil-Liebhaber.

30 % Rabatt

Dewbauchee Champion

Dewbauchee Vagner

Dewbauchee Rapid GT Classic

Överflöd Autarch

Överflöd Imorgon

Överflöd Entity XXR

Överflöd Tyrant

50 % Rabatt

Dewbauchee Specter

Dewbauchee Massacro (Rennen)

Dewbauchee JB 700

Dewbauchee Massacro

Dewbauchee Specter Custom

Dewbauchee Exemplar

Dewbauchee Rapid GT Cabrio

Dewbauchee Rapid GT

Zudem können Besitzer eines Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort eine kostenlose Mitglieder-Party schmeißen. Es gibt 30 % Rabatt auf Anpassungsoptionen für den Bar- und Partybereich im Penthouse. Falls ihr selbst einen eigenen kleinen Teil der Skyline besitzen wollt, könnt ihr beim Kauf eines Luxusapartments bis zum 15. Juni 30 % sparen.

2x GTA$ und RP in der Verfolgungsserie

Sobald ihr Mitglied im LS Car Meet seid und euch eine ordentliche Reputation als begabter Fahrer zugelegt habt, könnt ihr an der Verfolgungsserie teilnehmen, indem ihr mit dem Rennorganisator im Car Meet sprecht. Verfolgungsrennen sind offene Rennerfahrungen mit spärlich auf der Karte verteilten Kontrollpunkten und einer Flotte von LSPD-Streifenwagen, die euch am Heck hängen. Unabhängig davon, ob ihr als Erster oder als Letzter die Ziellinie überquert, erhaltet ihr in allen Rennen der Verfolgungsserie die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP.

2x GTA$ und RP für Vehicle Vendetta

Demolition-Derbys laufen hier ein bisschen anders ab. Vehicle Vendetta verändert das bewährte Rezept und fügt Maschinengewehre und auf der Karte verteilte Power-ups hinzu. Stellt eure Fähigkeiten unter Beweis und verdient die ganze Woche über [2]doppelte Belohnungen[3].[4]

Gutschrift für Galaxy-Superyachten

Wir feiern weiterhin den opulentesten Lifestyle im südlichen San Andreas. Deshalb erhalten alle GTA-Online-Spieler, die alle sechs Missionen aus A Superyacht Life absolvieren, beim Kauf einer Galaxy-Superyacht in diesem Monat eine Gutschrift in Höhe von 1.000.000 GTA$ (wird innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss überwiesen).

2x GTA$ & RP für Casinoarbeit und -Storymissionen

Das Diamond Casino & Resort ist der perfekte Ort, um ein Vermögen zu machen ... oder, um es wegzuwerfen. Unterstützt Ms. Agatha Baker und Vincent in Casino-Storymissionen beim Kampf gegen den Petro-Tycoon Avery Duggan. Oder ruft Agatha an, um nach Casinoarbeit zu fragen. Für beides gibt es die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP.

2x GTA$ und RP für Kontaktmissionen von Gerald

Auch auf den Straßen gibt es immer genügend Action. Ruft einfach Gerald an, um zu sehen, ob er tatkräftige Unterstützung benötigt. Schließt Kontaktmissionen von Gerald ab – einschließlich der Missionen aus "Gerald‘s Last Play" – und verdient bis zum 15. Juni doppelte Belohnungen.

Vorteile bei GTA+ in diesem Monat:

Auf der Webseite von GTA+ findet ihr alle bis zum 29. Juni gültigen Vorteile eurer Mitgliedschaft. Um mehr darüber zu erfahren, wie ihr das meiste aus eurer Mitgliedschaft bei GTA+ herausholen könnt, schaut euch am Besten unseren Guide zu GTA+ an.

Der Gunrunning-Bunker im Raton Canyon

Die mobile Kommandozentrale

Kostenlose Kleidung und Accessoires

2x GTA$ und RP in Double Down

Zusätzliche Mitgliedsboni

Quelle: Rockstar Games