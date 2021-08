GTA Online bietet diese Woche Kart-Action XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 11:45 Uhr

Ein neuer Online-Modus erwartet euch in GTA Online, dem Mehrspielerpart von GTA V - Kart Krash: Full Auto zwängt euch in bewaffnetes Gokart. Ihr sammelt Power-ups, pulverisiert Gegner und bleibt hoffentlich als Letzter übrig, um den Sieg zu erringen. Zudem winken doppelte GTA$ und RP dafür!

Darf es ein wenig mehr Prestige sein? Dann schaut euch den Pfister Growler an, der ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich ist. Unentschlossene können ihn weiterhin im LS Car Meet Probe fahren.

Die Highlights der Woche im Überblick:

Neuer Gegnermodus : Kart Krash: Full Auto, spielbar in Teams und Jeder-gegen-Jeden, ist ab sofort verfügbar und beschert doppelte GTA$ & RP

: Kart Krash: Full Auto, spielbar in Teams und Jeder-gegen-Jeden, ist ab sofort verfügbar und beschert doppelte GTA$ & RP Neues LS-Tuners-Fahrzeug : der Pfister Growler ist brandneu im Sortiment bei Legendary Motorsport

: der Pfister Growler ist brandneu im Sortiment bei Legendary Motorsport Doppelte GTA$ & RP für Raubüberfälle auf Gemischtwarenläden und für abgelieferte Autos von der exotischen Exportliste – wer die gesamte Liste abschließt, erhält einen zusätzlichen Bonus

auf Gemischtwarenläden und für abgelieferte Autos von der exotischen Exportliste – wer die gesamte Liste abschließt, erhält einen zusätzlichen Bonus Neue Preisfahrzeug-Herausforderung : Mitglieder im LS Car Meet, die in zehn Rennen aus LS-Car-Meet-Rennserien (entweder Verfolgungs- oder Straßenrennen) unter die ersten fünf kommen, gewinnen den Vapid Dominator GTT

: Mitglieder im LS Car Meet, die in zehn Rennen aus LS-Car-Meet-Rennserien (entweder Verfolgungs- oder Straßenrennen) unter die ersten fünf kommen, gewinnen den Vapid Dominator GTT Neue Testfahrzeuge : der unveröffentlichte Karin Sultan RS Classic kann – zusammen mit dem neuen Pfister Growler und dem Vulcar Warrener HKR – auf der Teststrecke im Car Meet Probe gefahren werden

: der unveröffentlichte Karin Sultan RS Classic kann – zusammen mit dem neuen Pfister Growler und dem Vulcar Warrener HKR – auf der Teststrecke im Car Meet Probe gefahren werden Das Gokart Dinka Veto Modern ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Fahrzeugrabatte : 40 % auf den BF Weevil und den HVY Nightshark, 30 % auf den Karin Futo GTX, den Dinka Veto Classic, das U-Boot Kosatka, den Pegassi Toreador und den Sea Sparrow

: 40 % auf den BF Weevil und den HVY Nightshark, 30 % auf den Karin Futo GTX, den Dinka Veto Classic, das U-Boot Kosatka, den Pegassi Toreador und den Sea Sparrow Prime-Gaming-Vorteile : 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben

: 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben Prime-Gaming-Rabatte: 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin

Kart Krash: Full Auto – jetzt spielbar

Und: der neue Pfister Growler, doppelte Belohnungen für die exotische Exportliste und mehr

Gokarts sind eine wunderbare Erfindung: wie Autos, nur kleiner und mit weniger strikten Sicherheitsvorschriften. So steht zum Beispiel in keinem Gesetzbuch, dass man kein Maschinengewehr vorne an den Dinka Veto schrauben darf, um damit auf Rivalen zu ballern, oder? Hätte uns auch gewundert. Unsere Vorfahren wären gar nie auf so eine glorreiche Idee gekommen und schon gar nicht darauf, sie zu verbieten.



Kart Krash: Full Auto führt eine neue chaotische Komponente in GTA Online ein. Die Spieler kämpfen darum, in Teams oder chaotischen Partien im Modus Jeder-gegen-Jeden als Letzter übrigzubleiben. Dabei nutzen sie die an ihre Gokarts montierten Waffen und die überall auf der Karte verstreuten Power-ups, um die Konkurrenz auszuschalten.



Alle Teilnehmer kommen in dieser Woche in Kart Krash: Full Auto in den Genuss von doppelten GTA$ und RP. Also geht raus und macht ihnen auf vier winzigen Rädern die Hölle heiß.

Jetzt verfügbar: der Pfister Growler

Habt ihr es schon gesehen? Etwas ganz Besonderes streift in Los Santos umher. Man sagt, es sprintet wie ein Gepard und röhrt wie ein brünftiger Buschelefant. Es handelt sich wohl um den unzähmbaren Pfister Growler, jetzt erhältlich bei Legendary Motorsport.

Doppelte GTA$ & RP für abgelieferte Autos von der exotischen Exportliste

Besitzer einer Autowerkstatt, die Autos von der exotischen Exportliste abliefern, erhalten für ihre Dienste doppelte GTA$ und RP. Außerdem gibt es eine Bonuszahlung, wenn die gesamte Liste abgeschlossen wird. Schaut auf die Tafel oben in eurer Autowerkstatt, um zu erfahren, welche Fahrzeuge zurückgeholt werden müssen.

Doppelte GTA$ & RP für Raubüberfälle auf Gemischtwarenläden

Verpixelte Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten kürzlich, wie ein Räuber den Mitarbeiter eines örtlichen Geschäfts vom Steuer eines Gokarts aus überfallen hat. Um seinen Einfallsreichtum und seine kriminellen Ambitionen gebührend zu feiern, erhalten alle Diebe für Raubüberfälle auf Gemischtwarenläden die doppelte Menge an GTA$ und RP. Der Teil mit dem Gokart ist nicht zwingend, wird aber gerne gesehen.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Mitglieder, die in zehn LS-Car-Meet-Rennserien (entweder Verfolgungs- oder Straßenrennen) unter die ersten fünf kommen, gewinnen den Vapid Dominator GTT, ein archetypisches Muscle-Car, das sich nicht vor Experimenten mit leistungssteigernden Mitteln scheut.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke

Bevor ihr euren nächsten Impulskauf tätigt, solltet ihr ihn zumindest einmal um die Säulen auf der Teststrecke des LS Car Meet jagen. In dieser Woche können Mitglieder den noch nicht veröffentlichten Karin Sultan RS Classic, den brandneuen Pfister Growler und den Vulcar Warrener HKR kostenlos testen. Fordert eure Freunde (oder Feinde) zu einem Spurt heraus oder tretet in einem Zeitrennen gegen die Uhr an, um herauszufinden, was die Babys wirklich drauf haben.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Dinka Veto Modern

Im Diamond Casino & Resort steht in dieser Woche der Dinka Veto Modern auf dem Podium. Dreht am Glücksrad, um mit etwas Glück am Steuer einer spritfressenden Todesfalle, die wohl kaum eine Straßenzulassung hat, in den Sonnenuntergang zu brettern. Oder gewinnt GTA$, RP, Kleidung, Überraschungspreise und mehr.

RABATTE

Alle, die sich gerne mit winzigen Automobilen in das oben beschriebene Chaos stürzen wollen, sparen 30 % beim Kauf des Dinka Veto Classic sowie auf eine Reihe anderer Fahrzeuge in allen Farben und Formen. Unten findet ihr eine vollständige Liste mit allen Fahrzeugen und den entsprechenden Rabatten.

30 % RABATT:

Pegassi Toreador

Sea Sparrow

Karin Futo GTX

Dinka Veto Classic

U-Boot Kosatka

40 % RABATT:

BF Weevil

HVY Nightshark

Quelle: Rockstar Games