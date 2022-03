GTA Online bietet Boni für Gerald's Last Play XBU MrHyde am Fr, 04.03.2022, 13:00 Uhr

Nachdem sich in GTA Online letzte Woche Security-Aufträge als besonders lukrativ erwiesen, boomt das Agenturbusiness weiter. Begebt euch zu einer klingelnden Telefonzelle, nehmt den Auftrag an und verdient dabei 50% mehr GTA$ & RP als üblich. Schließt insgesamt 3 dieser Missionen ab und erhaltet einen Sonderbonus in Höhe von 200.000 GTA$.



Wenn ihr dabei Unterstützung braucht: Vorratslieferungen mit Munition, Panzerung und mehr sind nur einen Anruf bei Franklin entfernt.





Die weiteren Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP für Konkurrenzkämpfe und Mutwillige Zerstörung

Doppelte GTA$ & RP in Gerald's Last Play und Running Back (Remix)

Kostenlose Vorratslieferung: Ruft Franklin an und erhaltet Nachschub in Form von Granaten, Haftbomben, Panzerung und Gesundheit

Der Vapid Flash GT ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

Preisfahrzeug und -Herausforderung: Kommt diese Woche an fünf Tagen in Folge in Verfolgungsrennen unter die ersten drei und holt euch so den Dinka Sugoi kostenlos

Rabatte: 30 % auf das schwere Gewehr, Waffenmotive aus The Contract, Munition und Panzerung sowie 25 % auf den Elektroschocker und den kompakten EMP-Werfer von Coil

Testfahrzeuge im LS Car Meet: Dinka Sugoi, Annis S80RR, Albany V-STR

Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

