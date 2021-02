Göttin Tiamat kämpft in SMITE XBU MrHyde am Mi, 24.02.2021, 18:00 Uhr

Die neue Göttin Tiamat ist jetzt spielbar und auf allen Ebenen die ambitionierteste Göttin, die SMITE jemals gesehen hat. Die erste Vertreterin des Babylonischen Pantheons im Spiel ist ein majestätischer Drache und verfügt als Magierin neben einer Gestaltwandlungsfertigkeit über weitere einzigartige und ausgeklügelte Gameplay-Features.



Dass Tiamat in der Welt von SMITE Spuren hinterlassen würde, war spätestens seit ihrem Auftritt in einem Videotrailer Anfang Januar klar, in dem sie Cthulhu zurück in die Tiefen des Ozeans verbannte, um die Welt schließlich nach ihrem Bilde neu zu erschaffen – die Karte von SMITEs Hauptspielmodus „Eroberung“ eingeschlossen. Nun übernimmt sie auch im Spiel selbst das Kommando auf dem Schlachtfeld.

Quelle: Hi-Rez Studios