Gotham Knights kann vorbestellt werden XBU MrHyde am Do, 12.05.2022, 16:45 Uhr

Einer der spannendsten Titel des Jahres wird Gotham Knights sein. Das Spiel erscheint am 25. Oktober 2022 weltweit für Xbox Series X|S, PS5 & PC und kann jetzt auch hier auf Amazon vorbestellt werden. Ein neuer Gameplay Trailer soll schon mal für Interesse sorgen.



Von Game Director Geoff Ellenor erzählt, gibt das neue Video erstmals einen größeren Einblick in die beiden spielbaren Charaktere Nightwing und Red Hood, die in Gotham City für Recht und Ordnung sorgen und gleichzeitig Hinweisen rund um den geheimnisvollen Rat der Eulen nachgehen. In der Gameplay-Einführung werden die unterschiedlichen Kampftechniken der beiden Helden und ihre Fortbewegungs-Möglichkeiten in der offenen Spielwelt in vollem Umfang gezeigt, von Nightwings einzigartigem akrobatischen Kampfstil und seinem Luftgleiter bis hin zu Red Hoods Doppelwaffeneinsatz und kraftvollen Sprungfähigkeiten.

Quelle: WarnerBrosInteractive