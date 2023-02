Glücksspiel in Schweden – die aktuelle Lage XBU MrHyde am Mi, 08.02.2023, 17:35 Uhr

Die Beschäftigung der Menschen mit dem Glücksspiel kann man bis in die Antike zurückverfolgen. Die Völker unterschiedlicher Länder der Welt wollten immer das Glück herausfordern und so entwickelten sich im Laufe der Jahre die unterschiedlichen Casino-Spiele. Dabei erging es den Fans von Blackjack, Roulette und Co. in unterschiedlichen Breitengraden auch nicht gleich. Vielerorts waren Glücksspiele nicht gern gesehen oder gar verboten. In dieser Hinsicht war Schweden immer etwas liberaler. Offiziell ist das Zocken hier schon seit 1964 ganz legal und seit 2002 vergibt die schwedische Regierung auch Lizenzen für Online Spielhallen.

Doch der weltweite Trend des Online Glücksspiels hat dazu geführt, dass schwedische Glücksspieler in letzter Zeit buchstäblich mit Online Casino-Angeboten überflutet werden. Das führte dazu, dass der Staat ein bisschen härter bei der Regulierung zugreifen wollte. So kam es zu den neuen Regeln, die man für alle Glücksspielanbieter seit Anfang 2023 einführte.

Bevor wir uns allerdings kurz mit den Änderungen befassen, werfen wir einen Blick auf die Besonderheiten der schwedischen Lizenzen.

Die schwedische Zulassung ist für Casinos obligatorisch

Diese wird von der speziell zum Zweck eingerichteten Behörde, der Spelinspektionen ausgestellt. Wer also legal ein Casino in Schweden betreiben will, muss eine solche Lizenz beantragen. Interessant sieht es mit den schwedischen landbasierten Spielhallen aus. Es gibt sie und sie sind alle offiziell lizenziert, doch ihre Anzahl ist beeindruckend klein. Mit einem klassischen Casino können sich nur Malmö, Sundsvall, Stockholm und Göteborg rühmen. Dabei werden diese vier Spielbanken vom staatlichen Unternehmen Svenska Spel betrieben und heißen dementsprechend alle gleich – Casino Cosmopol.

Etwas lebhafter gestaltet sich das schwedische Glücksspiel online. Mittlerweile gibt es um die 100 Online Spielhallen, die von der schwedischen Glücksspielbehörde zugelassen sind. Übrigens kann man sich die aktuelle Liste auf casinotutansvensklicens.com anschauen.

Das legale Alter, um zocken zu können

Das ist eine weitere schwedische Besonderheit. Denn online und offline ist die Altersgrenze unterschiedlich festgelegt. Um einem klassischen Casino vor Ort einen Besuch abzustatten, muss man nämlich mindestens 20 Jahre alt sein. Bei den Online Angeboten ist das legale Alter 18 Jahre.

Das Jahr 2023 bringt Änderungen für die Online Casinos mit sich

Es sind die ausländischen Casino-Anbieter, die der schwedischen Regierung ein Dorn im Auge sind. Bis vor Kurzem duldete man die Online Spielotheken mit der Lizenz aus Malta und Curacao. Doch seit Anfang 2023 müssen diese auch eine Zulassung der Spelinspektionen besitzen, um weiterhin legal schwedischen Kunden ihre Inhalte zu präsentieren.

Damit die neue Regelung auch praktisch umgesetzt wird, werden unterschiedliche Maßnahmen besprochen. Einige von ihnen, wie etwa eine IP-Sperre für ausländische Casino-Adressen, sorgen für viele Kontroversen. Denn solche „harte“ Maßnahmen sind erstens ziemlich leicht zu umgehen, und zweitens besteht da möglicherweise ein Konflikt mit der schwedischen Verfassung. Deshalb wird es wahrscheinlich viel leichter sein, wie vorgeschlagen Zahlungssperren aufzuerlegen. Die Zahlungsanbieter werden nämlich in Zukunft verpflichtet sein, Transaktionen zu verweigern, die ins Ausland gehen. Und ohne Geld auf dem Konto ist bekanntlich kein Spiel um Echtgeld möglich. Ob sich so eine Maßnahme als effektiv erweisen wird, das wird nur die Zukunft zeigen. Dass allerdings durch die neue Regelung das Angebot an Casino-Spielen für schwedische Zocker erheblich eingeschränkt wird, das steht außer Frage.

Quelle: XBU