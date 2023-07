Gloomhaven hat einen Release-Termin

Twin Sails Interactive hat bekanntgegeben, dass Gloomhaven, das erfolgreiche Taktik-RPG von Flaming Fowl Studios, in einer von Saber Interactive entwickelten Konsolenfassung am 18. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Cross-Plattform-Support ist mitinbegriffen. Gloomhaven basiert auf dem gleichnamigen, mit sechs Golden Geek Awards preisgekrönten, Brettspiel von Isaac Childres und bietet ein einzigartiges Kartenbasiertes Gameplay-System, das nur die wagemutigsten und cleversten Spieler belohnt. Der Titel verfügt über Online-Koop mit bis zu vier Spielern.



Das Spiel hat sich auf PC und Mac über 500.000 Mal verkauft und ist auf Steam sehr positiv bewertet. Gloomhaven ist in einer Dark Fantasy-Welt angesiedelt und kombiniert die besten Elemente strategischer Brettspiele mit digitalen Abenteuern. Spieler stellen die mächtigste Söldnertruppe ganz Gloomhavens zusammen und kämpfen sich durch die gesamte epische Kampagne aus dem Brettspiel, mit ihren 95 ursprünglichen Szenarien und Ereignis-Missionen voller Gefahren und Spannung. Sie können aber auch die nur in der Videospielversion vorhandene Guildmaster-Kampagne mit ihren 160 Missionen in Angriff nehmen. Mit tausenden Fähigkeiten, hunderten Perks, Aufwertungen und Ausrüstungsgegenständen werden individuelle Loadouts zusammengestellt und Synergien zwischen den Teammitgliedern ausgenutzt, um gegen Horden an grausigen Untoten, Monstern und Dämonen zu bestehen.



„Die Pranken des Löwen“ ist Gloomhavens erste große Erweiterung und enthält vier neue Söldner, neue Feinde, 22 neue Stadtereignisse, zehn neue Gegenstände, 24 neue Kampfziele, 25 Szenarien aus der Expansion des Brettspiels und mehr. Die mehr als 30 Stunden an neuen Inhalten führen die Spieler in die Unterstadt von Gloomhaven.



Der „Solo-Szenarien“-DLC ist die digitale Adaption der Brettspielerweiterung von Isaac Childres – angepasst und verfeinert für das digitale Erlebnis. Der zweite DLC bietet 17 Solo-Szenarien, die mit 17 einzigartigen Gegenständen locken, von denen jeder für einen bestimmten Söldner gedacht ist. Die Solo-Szenarien sind als brutale Herausforderungen für erfahrene Spieler, die sich beweisen wollen, konzipiert und stellen weitere 20 Stunden an neuen Inhalten dar.



Beide DLCs werden zum Launch der Konsolenversion spielbar sein und sind komplett im Online-Koop mit bis zu vier Spielern absolvierbar.

Quelle: Twin Sails Interactive