Ghostwire Tokyo erreicht 5 Mio. Spieler

Das Entwicklerstudio Tango Gameworks gibt an, dass der Titel Ghostwire: Tokyo inzwischen mehr als 5 Mio. Spieler verzeichnet. Das Spiel ist im Game Pass und via PlayStation Plus Extra erhältlich und erschien am 22.03.22 für Playstation 5 und wurde anschließend am 12. April für XBox Series veröffentlicht.

From everyone at Tango Gameworks, thank you to 5 million fans who have played #GhostwireTokyo!



Please enjoy this commemorative artwork by Concept Artist Kenta Muramatsu! pic.twitter.com/cCqqowYEA9