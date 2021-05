Ghostrunner 2 für Xbox Series angekündigt XBU MrHyde am Mo, 17.05.2021, 15:00 Uhr

Der Videospiel-Publisher 505 Games kündigte die Partnerschaft mit One More Level für die Entwicklung und Veröffentlichung des zweiten Ablegers des Videospiels Ghostrunner für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Das Investment für die Produktion von Ghostrunner 2 mit einem geplanten Budget von 5 Millionen Euro wird sogar verdoppelt.



Ghostrunner ist ein First-Person Cyberpunk Action-Videospiel und spielt in einer dunklen, dystopischen Zukunft. Seit dem Launch im Oktober 2020 hat sich das Spiel mehr als 600.000 Mal verkauft. Bis zum Ende des Jahres 2021 wird Ghostrunner auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

