Spielbare Demo für Ghostrunner 2 verfügbar XBU MrHyde am Mo, 18.09.2023, 09:45 Uhr

Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio One More Level haben eine Demo zu Ghostrunner 2 veröffentlicht. Die Demo ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie über Steam, den Epic Games Store und GOG.com verfügbar. Ghostrunner 2 ist ab dem 26. Okober erhältlich. Wer die Brutal Edition vorbestellt, kann schon ab dem 24. Oktober spielen.



In der Demo gilt es, sich bösartigen Kultmitgliedern entgegenzustellen, die von einem furchterregenden Widersacher angeführt werden. Die Kämpfe finden dabei sowohl in düsteren, städtischen Gebieten als auch in den sandverwehten Ruinen außerhalb des aus Ghostrunner bekannten Dharma-Turms statt. Außerdem kann in Ghostrunner 2 das Motorrad des Protagonisten Jack genutzt werden, um den Feinden mit Höchstgeschwindigkeit entgegenzutreten.



Neue Spieler und Fans des Vorgängers können sich mit dem „Was bisher in Ghostrunner geschah“-Video über die Ereignisse im ersten Teil auf den aktuellen Stand bringen.

Quelle: 505 Games