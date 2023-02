Ghost Trick: Phantom-Detektiv kommt im Sommer

Capcom gibt bekannt, dass das Rätsel- und Mystery-Adventure Ghost Trick: Phantom-Detektiv diesen Sommer zurückkehrt. Erneut gilt es als Sissel Hinweise zu finden und Puzzle zu lösen – nun in HD und auf noch mehr Plattformen als jemals zuvor. Ursprünglich 2010 für den Nintendo DS erschienen, wird Ghost Trick: Phantom-Detektiv jetzt für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam wiederbelebt.



In Ghost Trick: Phantom-Detektiv gilt es die die Geheimnisse der Geisterwelt als Sissel zu entdecken, einem tapferen Geist, der unerwartet im Jenseits gestrandet ist und sein Gedächtnis verloren hat. Im Laufe des Spiels helfen die Spieler Sissel, das Geheimnis hinter seinem verdächtigen Tod zu lösen, indem sie seine neu entdeckten übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen. Doch werden sie die Wahrheit herausfinden, bevor Sissels Zeit abläuft?



Der Titel bietet zahlreiche neue Features, darunter:

Verfügbarkeit auf neuen Plattformen: Spieler*innen können Ghost Trick: Phantom-Detektiv erstmals auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erleben

Höhere Qualität beim Gameplay: Bilder und Frameraten sind jetzt für 1080p/60fps angepasst

Optimierte UI-Funktionen: Mit neuen Plattformen kommt die Kompatibilität für Controller und Touchscreens (gilt nur für Plattformen mit eingebauter Touchscreen-Funktionalität)

Neun Sprachen (darunter drei neue!): Jetzt in neun Sprachen spielbar, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch (neu), Vereinfachtes Chinesisch (neu) und Traditionelles Chinesisch (neu)

Neue Herausforderungen: Neu hinzugefügte Trophäen können durch das Abschließen verschiedener Levels des Spiels sowie durch Geisterrätsel, die erstmals auf Konsolen verfügbar sind, erlangt werden

Neue Musik und Illustrationen: Im Extras-Menü können die Spieler*innen jetzt auf eine Sammlung neu aufgenommener und arrangierter Musiktitel sowie auf einzigartige Illustrationen zugreifen

Quelle: Capcom