Ghost Trick: Phantom-Detektiv ist jetzt erhältlich

Das Remaster des klassischen Rätselabenteuers Ghost Trick: Phantom-Detektiv ist ab sofort auf Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PC via Steam erhältlich. Capcom lädt Neulinge und altgediente Detektive gleichermaßen ein, die Neuauflage dieses übernatürlichen Thrillers 13 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung zu entdecken.



Ghost Trick: Phantom-Detektiv folgt der schaurigen Geschichte von Sissel, einem charmanten Geist, der sich auf die Reise macht, um das Geheimnis hinter seinem eigenen Mord zu lüften. Erforsche das neu gestaltete Geisterreich und nutze die Kräfte der Toten in dieser Geschichte über Leben, Tod und verlorene Erinnerungen. Die Beherrschung der neu entdeckten Kräfte gibt Sissel die Möglichkeit, nur wenige Minuten in die Vergangenheit zu reisen, um von Gegenständen Besitz zu ergreifen und sie zu beeinflussen, das Schicksal der Lebenden zu verändern und seine eigene Geschichte aufzudecken.



Dieses Remaster von Ghost Trick: Phantom-Detektiv verfügt über neue Features, darunter hochauflösende Grafik und verbesserte Bildraten, die an moderne Systeme angepasst sind. Das Spiel bietet außerdem drei neue Sprachoptionen und ist jetzt in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch spielbar. Außerdem wurden neue Herausforderungen, Trophäen und verbesserte Menübildschirme und Systemfunktionen, wie z. B. einfach zu bedienende Sounds und Auto-Advance-Einstellungen, hinzugefügt. Das Remaster enthält sogar neu arrangierte Musiktitel und Extras wie nie zuvor gezeigte Konzeptzeichnungen.

Quelle: CAPCOM CO., LTD.