Gerücht: Bei dem diesjährigen Call of Duty handelt es sich um Mondern Warfare 3
ringdrossel am Fr, 12.05.2023, 10:15 Uhr

Call of Duty soll ja dieses Jahr wieder erscheinen. Nun ranken sich die Gerüchte, welche Art von Call of Duty veröffentlicht wird. Insider-Gaming will durch Insider-Quellen erfahren haben, dass es sich um Modern Warfare 3 von Sledgehammer Games handelt.

Die noch unbestätigten Eckdaten zu Modern Warfare 3:

Beta-Wochenende 1 (PS4/PS5): 6. Oktober 2023 - 10. Oktober 2023

Beta-Wochenende 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Serie X|S/PC): 12. Oktober 2023 - 16. Oktober 2023

Early-Access-Kampagne (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Serie X|S/PC): 2. November 2023

Vollständige Veröffentlichung (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Serie X|S/PC): 10. November 2023

Start der Season 1 / Neue Warzone-Karte: 5. Dezember 2023

Weder Sledgehammer noch Activision haben die Meldung oder die Angaben bestätigt. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Quelle: Insider-Gaming