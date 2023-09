Geoff Keighley bestätigt Summer Game Fest im Juni 2024

Das Summer Game Fest dient immer wieder als Plattform, um Neuheiten rund um den Spielebereich vorzustellen. Wie der Organisator Geoff Keighley nun auf Twitter / X schreibt, wird dieses auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Los Angeles wird dabei ebenfalls wieder der Ort sein, wo das Fest abgehalten wird.

Next June, @SummerGameFest returns to Los Angeles for a spectacular celebration of what's next in gaming.



Stay tuned for more details in the coming months! pic.twitter.com/5dcrQ30Fiu