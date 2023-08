Gangs of Sherwood stellt Kampfsystem und Gegner vor XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 10:30 Uhr

NACON und Appeal Studios veröffentlichen zwei neue Videos zum Koop-Action-Adventure Gangs of Sherwood. Sven Panes Robelo (Game Designer), Raphaël Villegas (Concept Artist) und Andrea Di Stefano (Game Director) von Appeal Studios geben darin Informationen über das Kampfsystem und die Gegner im Spiel. Gangs of Sherwood wird am 19. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Handel erhältlich sein.



Ein tiefgehendes und dynamisches Kampfsystem

Das Ziel des neuen Kampfsystems ist es, allen das Gefühl zu geben, legendäre Helden in dynamischen und intensiven Action-Phasen zu steuern. Das Spiel verfügt über Helden mit sich ergänzenden und unterschiedlichen Fähigkeiten, sodass Fortschritt allein oder durch Synergien mit anderen möglich ist. Jeder Charakter repräsentiert einen Archetyp mit besonderen Fähigkeiten und Angriffen: Als Bogenschütze verfügt Robin Hood beispielsweise über mehrere Arten von Pfeilen für Fernkampfangriffe, während Bruder Tuck ein Tank ist, der nicht nur in der Lage ist, seine Angriffe aufzuladen, um mehr Schaden anzurichten, sondern auch einen Schild zum Schutz seiner Verbündeten zu errichten. Im Kampf können die Helden auch ihren "Rebelleninstinkt" einsetzen. Dies ist ein spezieller Modus, der ihre Fähigkeiten vorübergehend verstärkt. Jeder Charakter kann auch mit Fragmenten ausgestattet werden, die verschiedene Kräfte verleihen, wie zum Beispiel Regeneration und Lähmung.



Eine große Vielfalt an Feinden und Bossen

In Gangs of Sherwood müssen viele verschiedene Arten von Gegnern bezwungen werden: leichte Einheiten, Fernkampfeinheiten, Minibosse und Hauptbosse, welche leicht auszumachen sind, da jeder eine eigene Arena hat. Einzeln sind einige von ihnen kein Problem für die Helden, aber wenn sie in großer Zahl vorhanden sind, können sie sich als größere Herausforderung erweisen. Darüber hinaus haben die Feinde auch unterschiedliche Aufgaben: Einige verleihen ihren Verbündeten Boni, während andere an Angriffskombinationen unterbrechen können. Die verschiedenen Gegner können ebenfalls unterschiedlich aussehen. Sie können zum Beispiel ein Gewand tragen, das einem Löwen ähnlich sieht, wie er im Mittelalter für englische Wappen üblich war. Zudem hat jeder Feind einzigartige Eigenschaften, die nach spezifischen Konter-Strategien verlangen. Der Shield Puncher hat zum Beispiel einen riesigen, unzerstörbaren Schild, so dass ein Angriff von hinten notwendig wird, um ihn zu besiegen.

Quelle: Nacon