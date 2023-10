Gangs of Sherwood kann ab sofort vorbestellt werden XBU MrHyde am Fr, 06.10.2023, 12:45 Uhr

NACON und Appeal Studios kündigen an, dass Gangs of Sherwood ab sofort vorbestellt werden kann. Außerdem kann das Spiel von heute bis einschließlich 16. Oktober auf Steam in einer Demo getestet werden. Gangs of Sherwood wird am 02. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Handel erhältlich sein.



Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler:innen mit rasantem Gameplay in einer neu gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine ungeheure Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je. In einer Science-Fantasy-Version der Robin-Hood-Legende bietet das Spiel explosive Kämpfe, viele Kombo-Möglichkeiten und Koop-Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.

Quelle: Nacon