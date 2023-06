Gangs of Sherwood hat einen Releasetermin XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 15:30 Uhr

NACON und Entwicklerstudio Appeal Studios kündigen an, dass Gangs of Sherwood am 19. Oktober 2023 veröffentlicht wird. Zusätzlich zum Release-Datum gibt es ein neues Gameplay-Video, welches die Intensität der Kämpfe zeigt, die allein oder im Koop-Modus erlebt werden können. Gangs of Sherwood wird für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht sowie auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein.



Das neue Gameplay-Video zeigt zwei spielbare Charaktere in Gangs of Sherwood: Robin Hood und Friar Tuck. Der legendäre Bogenschütze Robin Hood ist ein hervorragender Fernkämpfer, der schnell Salven von Pfeilen abfeuert, die in der Luft schweben können, bevor sie den Gegner treffen. Friar Tuck hat einen kräftigen und stämmigen Körperbau, womit er einen schweren Streitkolben schwingen kann, der Gegnern im Nahkampf erheblichen Schaden zufügt, während er sich mit seinem Energieschild schützt. Das Video zeigt die ersten Level des Spiels, in denen die Charaktere von der Armee des Sheriffs von Nottingham in den Straßen von Locksley gejagt werden und ihrem ersten mächtigen Boss gegenüberstehen.

Quelle: Nacon