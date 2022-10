Game of Thrones - Diese Spiele gibt es für die Xbox XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 08:50 Uhr

Dieses Jahr war House of the Dragon ein von vielen Game of Thrones Fans sehnsüchtig erwartetes Prequel mit Fokus auf Drachen und die Geschichte der Targaryens. Neben der spannenden Geschichte und den Drachen sind viele Fans auch von den Schauplätzen fasziniert, an denen sich die Geschichte abspielt. Wäre es nicht toll, in die Fußstapfen einiger der bekannten Charaktere zu treten?

In Europa ist das mitunter gar nicht mal so schwer. Gedreht wurde House of the Dragon in Europa und viele der Orte, die in der Serie vorkommen, sind auch beliebte Urlaubsreiseziele. In England laden Cornwall, Derbyshire und Surrey ein und wer es etwas wärmer mag, findet in Portugal und Spanien Orte und Landschaften, die auch in der Serie vorkommen.

Was ist aber, wenn man etwas mehr möchte? Nicht nur die Orte besuchen, an denen gedreht wurde, sondern tief in die Welt und Geschichte von Game of Thrones eintauchen will?

Die Antwort? - Videospiele

Welche Spiele gibt es zur Zeit für die Xbox, die GoT-Fans so richtig in die Geschichte eintauchen lassen?

A Telltale Game Series: Game of Thrones

Wie die meisten Spiele von Telltale ist auch "Game of Thrones" ein in Episoden unterteiltes Abenteuerspiel, bei dem Entscheidungen die Geschichte stark beeinflussen können. In den sechs Episoden schlüpft man in die Rolle von fünf verschiedenen Charakteren aus dem Haus Forrester und lebt inmitten von Machtkämpfen. Im bisher besten "Game of Thrones"-Spiel muss die eigene Familie mit Hilfe von Quick-Time-Events und Entscheidungen gerettet werden. Die Geschichte ist spannend, herausfordernd und Entscheidungen sind nie wirklich schwarz oder weiß.

Der einzige Nachteil: Leider gab es nie die zweite Staffel, da das Studio Telltale geschlossen wurde. Wer nach der "ersten" Staffel angefüttert war und die Geschichte des Hauses weiter schreiben möchte, sitzt leider auf dem Trockenen.

Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer

"Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" von "Call of Cthulhu"-Entwickler Cyanide ist ein Rollenspiel, das parallel zur ersten Staffel der Dark-Fantasy-Serie läuft. Das Gameplay ähnelt dem von "The Witcher" - es warten unter anderem Dialogoptionen und Kämpfe, in denen man zwei neue Charaktere, die in der Serie nicht vorkommen, spielt und versucht, seines Glückes Schmied zu sein.

Mit gemischten Meinungen ist das Spiel aus dem Jahr 2012 nicht jedermanns Sache.

Offline geht auch

Wer nicht vor dem Bildschirm sitzen möchte, findet auch in Brettspielform Spiele, die in die Geschichte von GoT eintauchen lassen. Nicht so immersiv wie es Telltale geschafft hat, aber immer noch abwechslungsreich. Es gibt zum Beispiel ein Risiko-Spiel und ein Cluedo-Spiel mit GoT-Theme.

