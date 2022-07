Gaiden-Event steht in Apex Legends bevor XBU TNT2808 am Fr, 15.07.2022, 14:30 Uhr

Schon am Dienstag geht es los, dann könnt ihr bis zum 02. August am Gaiden-Event teilnehmen. 40 Event-limitierte kosmetische Gegenstände könnt ihr dann in Apex Legends abstauben - zumindest wenn ihr den zurückkehrenden Spielmodus "Bewaffnet und gefährlich" spielt.

Eine detaillierte Übersicht gibt es hier:

Rückkehr von "Bewaffnet und gefährlich": Der befristete Modus "Bewaffnet und gefährlich" kehrt für zwei Wochen zurück. Rand der Welt, Olympus und Sturmpunkt sind in der Kartenrotation.

Der befristete Modus "Bewaffnet und gefährlich" kehrt für zwei Wochen zurück. Rand der Welt, Olympus und Sturmpunkt sind in der Kartenrotation. Befristete Objekte: Das neue Event beinhaltet 40 Event-limitierte kosmetische Objekte wie neue legendäre Skins für Revenant, Mirage, Octane und Wattson und passende Skins für Flatline, Wingman, EVA-8 und Elektrogewehr. Spieler:innen, die alle 40 Event-Objekte gesammelt haben, erhalten die neueste Prestige-Skin: Bangalores Apex-Commander.

Das neue Event beinhaltet 40 Event-limitierte kosmetische Objekte wie neue legendäre Skins für Revenant, Mirage, Octane und Wattson und passende Skins für Flatline, Wingman, EVA-8 und Elektrogewehr. Spieler:innen, die alle 40 Event-Objekte gesammelt haben, erhalten die neueste Prestige-Skin: Bangalores Apex-Commander. Blitzevents: Spieler:innen können zwei einzigartige wöchentliche Herausforderungsreihen absolvieren, um Event-thematische kosmetische Objekte freizuschalten. Die Belohnungen vom 19. bis 26. Juli umfassen Fuses epische Skin "Down Thunder", den Waffen-Talisman "Bionischer Begleiter" und die epische 3030-Skin "Wolkenbruch". Die Belohnung vom 26. Juli bis zum 02. August ist ein OK-Holospray.

Spieler:innen können zwei einzigartige wöchentliche Herausforderungsreihen absolvieren, um Event-thematische kosmetische Objekte freizuschalten. Die Belohnungen vom 19. bis 26. Juli umfassen Fuses epische Skin "Down Thunder", den Waffen-Talisman "Bionischer Begleiter" und die epische 3030-Skin "Wolkenbruch". Die Belohnung vom 26. Juli bis zum 02. August ist ein OK-Holospray. Store-Register „Sonderangebote“: Im Rahmen des Events kehrt das Sonderangebote-Register mit Angeboten für Bundles und kosmetische Objekte zurück.

Quelle: Electronic Arts