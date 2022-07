Fury Ride heißt Season 15 in Lonely Mountains: Downhill XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 18:30 Uhr

Eine neue Season startet in Lonely Mountains: Downhill - die 15te! Die hört auf den Namen Fury Ride und bringt euch natürlich auch auf der Xbox One wieder einige neue Inhalte.

In Daily Rides könnt ihr euch beispielsweise in täglich wechselnden Herausforderungen an die Spitze der Bestenlisten radeln, während ihr einige der neuen Outfits - Scavenger, Hazmat, Prepper oder Wastelander - samt passender Aufkleber am Fahrrad rockt.

Quelle: Thunderful