In Lonely Mountains: Downhill startet heute dank eines kostenloses Updates Season 14. Unter anderem auf der Xbox One könnt ihr euch über Blast From The Past freuen.

Das ist mit dabei:

Aerobic Star Outfit

Boombox Rucksack

Feline Friend Outfit

Disco Fever Outfit

Dancer Outfit

Colourful Scarf Rucksack

Knitting Enthusiast Outfit

90's Flait Paint Job

Quelle: Thunderful