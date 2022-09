Fünftes Content-Update für den Landwirtschafts-Simulator 22 verfügbar XBU MrHyde am Di, 06.09.2022, 16:00 Uhr

Das fünfte Content-Update für den Landwirtschafts-Simulator 22 ist ab sofort verfügbar: Gerade erst wurde die brandneue Valtra Q-Serie vor den Augen der Weltöffentlichkeit enthüllt, nun ist sie bereits kostenlos im Spiel verfügbar. Mit Patch 1.7.1, der das kostenlose Content-Update beinhaltet, fügt Publisher und Entwickler GIANTS Software dem Landwirtschafts-Simulator 22 eine Reihe von Valtra-Traktoren hinzu.



Vier neue Traktoren erweitern die Fahrzeugflotte

Die Weltpremiere der Valtra Q-Serie fand erst vor wenigen Tagen statt – jetzt gehören die Spieler und Spielerinnen des Landwirtschafts-Simulator 22 zu den ersten, die die modernen Traktoren bedienen. Es gibt sogar eine kostenlose Augmented-Reality-Version des Traktors zum Download über farming-simulator.com auf mobile Geräte. Fans inspizieren jeden Winkel und erstellen Fotos und Videos des Traktors, der durch die Linse des Mobilgeräts in die reale Welt projiziert wird.



Außerdem umfasst das kostenlose Content-Update auch die lang erwarteten Modelle der fünften Generation der Valtra A-, N- und T-Serien. Der neue Trailer stellt alle Maschinen vor.



Verschiedene Verbesserungen mit Patch 1.7.1

Mit Patch 1.7.1 gibt es weitere Ergänzungen und Verbesserungen, die das Farming-Erlebnis optimieren. GIANTS Software liefert auch in Zukunft Content-Updates und unterstützt den eigenen ModHub, in dem die erstellten Inhalte der Community zum Download bereitstehen.

Quelle: Astragon