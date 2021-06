Fuga: Melodies of Steel für Xbox Series bestätigt XBU ringdrossel am Mo, 14.06.2021, 10:00 Uhr

Die Verantwortlichen von CyberConnect2 geben an, dass das RPG Fuga: Melodies of Steel ebenfalls eine dedizierte Version für Xbox Series und PS5 erhalten wird. Das Spiel soll am 29. Juli 2021 veröffentlicht werden.

Quelle: CyberConnect2