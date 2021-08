Free-To-Play Shooter Splitgate will 100.000 Nutzer gleichzeitig spielen lassen

Wie die Verantwortlichen von 1047 Games angeben, werkelt man am Ausbau der Server-Infrastruktur für den Free-To-Play-Shooter Splitgate. Ziel sei es, mehr als 100.000 Spielern das gleichzeitige Zocken zu ermöglichen.

Man will hier vor allem die Stabilität klar gegenüber der Kapazität priorisieren.

(1/5) Message to our Beta Testers:



Olly, Nick, and Michael are working hard and continuing to make progress on server stability and capacity for tomorrow. At the moment, our primary focus is stability over capacity.