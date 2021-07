Freddy Spaghetti 2 nudelt sich auf die Xbox XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 12:30 Uhr

Schon übermorgen, also am 23. Juli, erscheint Freddy Spaghetti 2 - unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Im Spiel steuern wir Freddy, eine Spaghetti - mit Bewusstsein, ist doch klar!

Freddy hat einen Job. Die Geschichte setzt direkt an seinem ersten Arbeitstag ein. Wir müssen die Umgebung bewältigen, das Spaghettidasein bewältigen und natürlich die Kaffeemaschine bedienen - ach, und zu spät kommen sollten wir natürlich auch nicht.

Freddy Spaghetti nutzt eine Seilphysik, um den zerquetschbaren, dehnbaren und seilartigen Charakter bestens einzufangen. Diese Features erwarten uns zu einem Preis von 4,99 €:

Spaßige und eingängige Steuerung

Abgedrehte Physik

Einzigartige Level

Komische und fesselnde Story

Professionelle Erzählung

Jede Menge Persönlichkeit

Quelle: Ratalaika Games